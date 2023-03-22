Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН рассказал о том, что ресурсы, по крайней мере технические, у российской армии иссякают. Это говорит о том, что возможно, весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

"Да, это приближение к кульминации, потому что они используют очень большое количество техники и живой силы. И пока существенного продвижения по линии столкновения, по линии фронта им сделать не удалось. Поэтому вот те силы, которые там сосредоточены, по разным оценкам там более 300 тысяч человек, то есть в два раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения, они будут все эти резервы бросать в бой, для того чтобы достичь какой-то цели. Если они не достигнут, то там еще на подходе около 200 тысяч, и сейчас идут разговоры о мобилизации еще 400 тысяч людей. То есть они вот все, что там есть бросят в бой, для того чтобы посмотреть, что они могут, где они могут продвинуться, и на какое расстояние. Останавливаться они не будут, экономить людей они точно не будут, поэтому там будут продолжаться такие тяжелые бои", - говорит Алексей Гетьман.

По его словам, остановятся оккупанты там, где их остановят ВСУ. Людей у них много, люди возможно и не за кончаться, а вот с тяжелой техникой у российской армии серьезные проблемы.

"Смогут ли они дальше усиливать усилить это наступление? Да, пока у них есть резервы, ну или пока нет, но они готовят резервы, чтобы дальше делать такие же, как это уже называется "мясные атаки". То есть, не жалея людей и не жалея техники. Единственное что, может, немножечко техники уже у них не хватает, и они извлекают из своих складов даже очень старые танки. Например, мы знаем о том, что были танки Т-62, они уже используются в РФ. Это старые танки. Сейчас они начали вытаскивать еще Т-55, то есть этим танкам уже, ну лет 50-60. Они на хранении могут там из десяти одного собрать, чтобы он ездил. Это означает, что у них есть определенный дефицит с тяжелой техникой. Как мы видим, по электронике у них есть некоторые проблемы с изготовлением новейшей современной техники. И рано или поздно у них люди, ну может не кончатся, потому что там много людей, а вот оружие, по крайней мере современное, оно уже начинает кончаться. Это касается и запасов снарядов, и всего прочего, что необходимо для войны", - подытожил военный.

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