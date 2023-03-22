Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН рассказал о попытках главы российской ЧВК "Вагнер" Пригожина привлечь к себе внимание. По словам эксперта, от группировки "Вагнера" под Бахмутом мало что осталось, а ВСУ имеют планы по контрнаступлению в этом направлении.

"В публичном пространстве Пригожин уже высказывался. Он сказал, что ему перерезали все связи с военным руководством рф, и вообще со всем руководством россии, что он вынужден обращаться через СМИ, чтобы можно было получить для его группирования какое-то оружие или какие-то снаряды, патроны. Ну я думаю, что это его политический шаг. У меня большие сомнения, что там нет связи, что он не может достучаться до Шойгу, до Герасимова, чтобы получить все, что ему необходимо. Это он опять хочет обратить на себя внимание. Он был номером один, можно сказать, в российских пабликах, в российском медиа пространстве в конце прошлого года. Потом, когда Шойгу и Герасимов его немножечко поставили на место, потому что он себя считал едва ли не руководителем всех вооруженных сил рф. И ему хочется вернуться на этот условный Олимп, и поэтому он делает такие публичные заявления", - рассказал Алексей Гетьман.

По его словам, слишком много разговоров о "Вагнере", тогда как направлении Бахмута кроме них есть еще по крайней мере три подразделения. Это два десантно-штурмовых полка рф и одна мото-стрелецкая бригада. И вот там действительно большое количество военнослужащих. А у Пригожина осталось не более 7 тысяч бойцов, было 45 тысяч, осталось 7, то есть 38 тысяч приблизительно было уничтожено нашими ВСУ.

"Поэтому я не очень понимаю, о какой группировке он там говорит. Он переоценивает свои возможности, переоценивает свою группировку, там не много осталось людей из той ПВК. Я уверен, что он просто таким образом пытается обратить на себя внимание, чтобы опять подняться на первые полосы медийного пространства. Ну это на мое субъективное мнение. На самом ли деле он этого хочет? И действительно ли там возможно наступление наших Вооруженных сил, и отрезать "Вагнера" от других военных частей рф? Ну, что планирует на Генштаб, знают только в Генштабе, вряд ли Пригожин имеет такую информацию. Но то что мы готовим наши контрнаступательные действия, это не есть секретная информация. А когда именно это произойдет, мы это увидим. До начала апреля осталось не так много времени", - подытожил военный эксперт.

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