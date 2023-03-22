Офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко в эфире телемарафона раскрыл подробности подготовки уникальной миссии с вертолетами в окруженный Мариуполь. По словам бойца, когда им сообщили о подготовке такой операции, они не верили, что это возможно.

"Очень долго шла подготовка к этим операциям, и когда нам впервые сказали, что есть возможность поставок нам некоторых припасов именно таким путем, мы подумали, что это невозможно, и что это самоубийственная миссия. По факту, оно так и было, просто эти люди действительно смогли сделать невозможное. Изнутри организация выглядела так, что мы организовывали маскировочные мероприятия для того, чтобы прикрыть подлет вертолетов. Мы помогали выстраивать маршрут, мы искали правильные точки посадки", - рассказал Самойленко.

По его словам, военные на "Азовстали" очень переживали за первую миссию, но после того, как она произошла, начали тут же менять тактику в подготовке этих операций. Это было необходимо для того, чтобы у противника не було возможности отследить систематику, чтобы не было алгоритма.

"Почему это было критически важно? Потому что нам доставляли грузы, от которых очень сильно зависела оборона. Более 30 тонн грузов было перевезено за, кажется, семь боевых вылетов, суммарно 16-ю вертолетами. Но, назад они везли намного более ценный груз – вони увозили раненных. И мы были максимально сфокусированы именно на том, чтобы обезопасить бойцов, которые получили тяжелые ранения, и эвакуировать из в медицинские учреждения, где им могли спасти жизни", - рассказал разведчик.

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