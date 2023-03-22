Военный эксперт Роман Свитан рассказал о планах оккупантов на еще одном направлении и о объяснил, почему у них ничего не выходит.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире ютуб-канала Zaxid Net проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о еще одном направлении, на котором у российской армии есть планы. Однако, по словам эксперта, ВСУ не дают этот план реализовать.

Так, по словам Свитана, россияне поставили себе задачу, как минимум в двух-трех точках проводить наступательные действия всеми силами и средствами. То есть они могут вообще снять части с фронта, например, херсонского, луганского или запорожского и бросить их, если не будет хватать, на Бахмутское и Авдеевское направление.

"Бахмут им нужен. Ну, во-первых, это информационный капкан, в который они сами попали, и им надо уже либо его брать, либо умереть под ним. Потому они от него не отойдут. Ну а Авдеевка, так как она граничит с Донецком, очень близко к самому городу, причем в основном между клином Донецком и Ясиноватой по направлению, по объездной дороге между Донецком и Макеевкой. То есть для россиян это очень опасный клин. Потому они будут пытаться Авдеевский гарнизон выдавить как раз для того, чтобы обезопасить уже сам Донецк и донецко-макиевское-ясиноватские агломерации. Потому они в эти две точки будут бросать последние силы с них не уйдут", - считает военный.

По его словам, там может погибнут последние россияне, но они не снимут давление. И в этих двух точках оно будет держаться, по крайней мере на том уровне, на котором оно есть сейчас. И Авдеевка, и Бахмут – примерно одинаковым тактическо-оперативным действием россияне пытаются взять.

"То есть охватом, Бахмут просто широким охватом, так как большой населенный пункт и он вытянутый. А Авдеевка чуть меньше и компактнее. Поэтому малыми группами они пытаются обойти Авдеевку. И вот поэтому у россиян по Авдеевке ничего не получается. Малые группы, тонкая ширина фронта, которой они хотят окружить Авдеевку, она разбивается нашими ударами. Это очень просто сделать, потому так, в принципе и происходит. Авдеевское направление – оно будет купировано, вот эти щупальца, которые они выпустили с юга и с севера Авдеевки, они обрежутся", - рассказал Роман Свитан.

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