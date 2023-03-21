Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что враги проводят так называемые информационные операции, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Они распространяют фейки и разгоняют искусственные истории, чтобы дискредитировать Украину, как получателя оружия, и сорвать мобилизационные мероприятия.

"Это информационные операции российской федерации, они направлены на две вещи. Это, во-первых, дискредитировать нас, как получателей оружия, и второе – это сорвать мобилизацию. В то время, как у себя они активно проводят мобилизацию. Фактически, сколько бы не было оружия, кто-то должен из него стрелять, воюют люди. Поэтому здесь их задача сделать все, чтобы у нас не было кому воевать. И что касается мобилизационной кампании, действительно, мы видим, что очень много фейков. Фейков! Или каких-то историй, что искусственным образом – мы фиксируем распространение. То есть, кто-то подключается, чтобы активизировать и распространить эту информацию", - рассказала Маляр.

По ее словам, особенно активно РФ пытается разогнать информацию о якобы обязательной мобилизации женщин. Эта информация циркулирует в прессе и соцсетях регулярно, но она не соответствует действительности. Как подчеркнула Анна Маляр, женщин в Украине мобилизуют только с их согласия. Также она подчеркнула, что вручение повестки мужчине или женщине не означает немедленное отправление на фронт.

"Женщин у нас на фронт отправляют только с их согласия. Если мы говорим о мобилизации женщин сегодня, даже медиков, которые по закону должны стоять на военном учете, даже их мобилизуют только с их согласия. Также с повестками ажиотаж. Если приходит повестка – это не означает, что вас мобилизуют. Есть же разные типы повесток. Это обычно вручают повестку для сверки данных", - подчеркнула замминистра.

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