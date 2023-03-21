Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что оборона Бахмута продолжается и оккупанты несут серьезные потери. Тем временем, Вооруженным силам Украины удается сдерживать наступление российской армии и есть определенные успехи в этом направлении.

"В первую очередь мы должны понимать, что наступление продолжается по нескольких направлениях. И сегодня горячо и в Белогоровке, и в Авдеевке, и в Угледаре, и в Марьенке. И, собственно, с начала января фактически продолжается полномасштабное наступление на востоке Украины. Вместе с тем Вооруженные силы очень мощно дают отпор. Действительно, самая горячая точка у нас Бахмут, и на этой неделе это уже второй месяц, как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась вокруг Бахмута. Но, вопреки всем прогнозам разных экспертов, второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит. И здесь стоит сказать, что это благодаря мужественности наших воинов, которые обороняют сегодня Бахмут. И враг даже не может рационально объяснить, как это происходит, что такое мощное сопротивление. И это конечно благодаря профессиональной и взвешенной работе командования", - рассказала Анна Маляр.

По ее словам, сегодня нужно говорить важные вещи об этой обороне, что она в первую очередь позволяет уменьшить наступательный потенциал врага. И то, что на сегодня там стоят мощно наши войска – они просто не пропускают вражеские войска далее.

"Второй важный аспект – это уничтожение врага – техники и личного состава. Хочу напомнить, что за это время этих боев, безусловно, к сожалению, есть потери, но вместе с тем и у врага – и там потери значительно выше. И у врага мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения. То есть подразделения "Вагнера", которые брошены на то, чтобы окружить Бахмут. Да, некоторое продвижение врага было, но вместе с тем, у нас тоже есть на некоторых участках успехи. И на сегодня продолжается вот эта оборона Бахмута", - подытожила замминистра.

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