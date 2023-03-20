Российская армия продолжает атаковать Бахмут. Впрочем, ВСУ дают мощный отпор оккупантам. В эфире 24 Канала лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал оперативную информацию из Восточного направления.

По словам военного, оборона Бахмута продолжается еще с лета 2022 года, и российская армия несет высокие потери в технике и личном составе на этом направлении. Они буквально конвейером кидают в бой своих солдат, не считая погибших и не забирая с поля боя раненных.

"Они сейчас уже не способны вытягивать очередной тактический козырь, у них нет чем усиливать тот темп, ту динамику, тот натиск, тот ад, который они там создают на Бахмутском направлении. Наши побратимы, которые подменили наш батальон, это из четвертой бригады Нацгвардии, они сейчас очень успешно держат оборону, уничтожают врага, и наносят врагу таких очень существенных ударов. Бьют по скоплениям живой силы, по местам, откуда они базируются, откуда они имеют пункты управления, некоторые места скоплений. Они оттуда идут вот этими едва не колонами на штурм наших позиций. Но на самом деле, вот за последнюю неделю ситуация, вопреки той динамике и той активности, вопреки тому, что по несколько раз за сутки продолжаются штурмы тех или иных позиций, укреплений, окопов, точек, направлений, вопреки тому, что враг пробует продвигаться, ситуация довольно оптимистично выглядит", - рассказал Владимир Назаренко.

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