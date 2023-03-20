Политолог Владимир Фесенко в эфире ютуб-канала ZAXID.NET рассказал, что решение Международного криминального суда в Гааге выдать Ордер на арест путина будет иметь серьезные последствия для российского диктатора. Начиная от усиления международной изоляции и его собственной паранойи, до ограничения всех официальных контактов с мировыми лидерами.

По словам Фесенко, для Украины выдача этого ордера – пусть и промежуточная, но победа. В любом случае, это резко подрывает и ослабляет международные позиции путина.

"И действительно, оно так или иначе, но будет влиять на внутреннюю ситуацию в российских элитах. Возможно, не так быстро, но тем не менее, я думаю, страхи и неуверенность там уже присутствуют. И поэтому, действительно, я думаю, что для нас это приятная новость. Но последствия будут не только вот одномоментные уже в ближайшее время, еще будет следствие и так дальше. Но стратегическое значение очень большое", - говорит политолог.

Он также напомнил, что ранее не было прецедентов, когда выдавали ордер на арест главы государства с ядерным оружием.

"Решение беспрецедентное. Были соответственные решения, ордеры на арест нескольких глав государств, но, чтобы против государства с ядерным оружием, государства, которое является членом Радбеза ООН ничего подобного никогда не было. И вот это свидетельство того, что сейчас путина не боятся. И международное сообщество в виде таких важных международных институций, как Международный криминальный суд, ни готовы начинать криминальное расследование и объявлять путина подозреваемым в совершении международных преступлений".

Что меняет этот Ордер на арест?

"Много чего меняет. Во-первых, это означает существенное усиление международной изоляции. До этого момента, ну изоляция была такой, достаточно символичной. Да, были санкции против россии, было осуждение, было много критики на адрес российского президента. Но в данном случае, ордер на арест – это очень серьезно. Я думаю, при всех этих угрозах, мол хотим посмотреть, кто там будет арестовывать путина, но я думаю, что путин, который боялся коронавируса, не выезжал в далекие визиты, вообще, даже вот эти длинные столы, за которыми он встречался с разными международными гостями – все это свидетельство паранойи путина. А такой ордер на арест только усилит паранойю путина. Ну и второе важное последствие, ну вот кроме такой формально-правовой изоляции путина, это еще и тавро. Тавро преступника, пусть предварительное, потому что это еще не приговор, но все равно, подозрения очень большие и доказательства весомые. Иначе б такой ордер не выписывали уже сейчас. И безусловно, путин становится токсичным, а это ограничивает контакты с ним, прямые официальные контакты", - рассказал Фесенко.

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