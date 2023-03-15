Разведывательный ударный дрон MQ-9 Reaper давно мешал российским оккупантам, поэтому они решили совершить провокацию над Черным морем.
Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
"Дело в том, что разведывательный ударный дрон MQ-9 Reaper работает в том числе в интересах украинской разведки и достаточно активно следит за действиями путинских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. Он фиксирует не менее всех взлетов вражеской авиации с военных аэродромов, пусков ракет с наземных комплексов. И в режиме реального времени передается командным пунктам. Он слишком мылил глаза россиянам и они прибегли к такой провокации.
Проблема для россиян заключается в том, что они таким образом открывают "ящик Пандоры". Дело в том, что у американцев есть немало таких систем. А вот по агрессивным действиям российской авиации - здесь США будут прилагать определенные усилия для того, чтобы такие инциденты имели соответствующее и адекватное решение.
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Приведет ли это непосредственно к вооруженному столкновению США и россии в акватории Черного моря? Не думаю. Хотя бы потому, что работает конвенция Монтре и соответственно у американских боевых кораблей нет полномочий и прав заходить в акваторию Черного моря через проливы Босфор и Дарданеллы.
Но на территории Румынии есть соответствующие военные формирования ВС США, которые могут выполнить задачи по прикрытию действий разведывательно-ударных дронов. Перейдет ли к таким действиям американское командование в Европе – неизвестно. Но то, что ситуация идет к обострению – очевидно", - говорит Владисла Селезнев.
Напомним, оккупанты ударили по жилым домам в центре Краматорска.
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