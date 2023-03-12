В ближайшее время российская пропаганда развернёт информационную атаку на танки Leopard 2, которые страны-союзники передают Украине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что в информационное пространство будут осуществляться вбросы, с целью дискредитировать и Украину как пользователя данных танков, и саму немецкую технику.

В частности, по словам эксперта, будут использованы следующие фейки и манипуляции:

потери. ВСУ не успели получить первые танки, как уже их теряют на фронте. якобы Украина получает поломанные и небоеспособные танки, после долгого хранения. украинские экипажи не могут профессионально овладеть Leopard 2. якобы украинские военные продали россиянам танк Leopard 2 и его уже изучают российские "специалисты".

"Все эти фейки и манипуляции в ближайшие дни в большом количестве появятся в российском сером сегменте, ряде пропагандистских СМИ, а так же западных информационных прокладках россии. Отдельно подчеркну, что на сегодняшний день ни одного Leopard 2 нет в зоне боевых действий и быть не может. Утверждать подобное могут только профнепригодные невежды", — добавил Александр Коваленко.

В настоящее время в Украине идёт процесс формирования танковых рот из Leopard 2, а в зоне боевых действий они появятся только после формирования батальонов. Таким образом, любые сообщения относительно присутствия Leopard 2 на линии боестолкновения являются фейковыми и не соответствуют действительности.

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