Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что в информационное пространство будут осуществляться вбросы, с целью дискредитировать и Украину как пользователя данных танков, и саму немецкую технику.
В частности, по словам эксперта, будут использованы следующие фейки и манипуляции:
- потери. ВСУ не успели получить первые танки, как уже их теряют на фронте.
- якобы Украина получает поломанные и небоеспособные танки, после долгого хранения.
- украинские экипажи не могут профессионально овладеть Leopard 2.
- якобы украинские военные продали россиянам танк Leopard 2 и его уже изучают российские "специалисты".
"Все эти фейки и манипуляции в ближайшие дни в большом количестве появятся в российском сером сегменте, ряде пропагандистских СМИ, а так же западных информационных прокладках россии. Отдельно подчеркну, что на сегодняшний день ни одного Leopard 2 нет в зоне боевых действий и быть не может. Утверждать подобное могут только профнепригодные невежды", — добавил Александр Коваленко.
В настоящее время в Украине идёт процесс формирования танковых рот из Leopard 2, а в зоне боевых действий они появятся только после формирования батальонов. Таким образом, любые сообщения относительно присутствия Leopard 2 на линии боестолкновения являются фейковыми и не соответствуют действительности.
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