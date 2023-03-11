Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем телеграмм-канале рассказал, где кроме Украины базируются подразделения ЧВК "Вагнера" и как ВСУ уничтожили группировку "вагнеровцев" под Соледаром и в Бахмуте.

По словам Коваленко, сейчас в зоне боевых действий около Бахмута происходит утилизация ЧВК "Вагнер".

"Ресурс ЧВК "Вагнер" для ведения боевых действий на уровне Соледара, на сегодняшний день истощён и его, фактически, добивают в Бахмуте. Но при этом, следует понимать, что под Бахмутом добивают украинскую группу ЧВК "Вагнер", то есть ту, что оперирует в нашей зоне БД. А их, если кто не в курсе – минимум 4", - рассказал обозреватель.

По его словам, самая профессиональная группировка "вагнеровцев" с реальным боевым опытом сейчас находится не в Украине и даже не в россии, а в других странах, на которые распространяются виды кремля. Среди них ЦАР, Ливия, Мозамбик, Сирия и другие. Так, самая большая из группировок "вагнеровцев" расположена в Центральноафриканской Республике и Ливии, и она не сильно сократилась с начала полномасштабной войны в Украине. Это связано с тем, что эти более профессиональные "вагнеровцы" не очень хотели идти на мясо в Украине, к тому же, россия хочет все сохранить свое влияние в Африке.

"Также "вагнеровцы" присутствуют в Мали, Судане, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, Гвинее-Бисау, Гвинее и на Мадагаскаре, но в количестве до одной батальон-тактической группы. Имеются также сведения о появлении "вагнеровцев" в Эритрее. Всего в Африке находится до 10 тысяч российских наемников", - рассказал Коваленко.

Еще одна группировка "Вагнера" представляла собой сохранившийся в россии профессиональный костяк. Их сразу не кинули на фронт, как пушечное мясо, а сохраняли в пределах второй линии в зоне боевых действий, либо применяли как инструкторов в тренировочных лагерях россии, а также Беларуси.

"Но, в настоящее время именно их сейчас перемалывают в Бахмуте ВСУ, а основной профит от этого имеет уже не Пригожин, а российские регуляры, 106-й ВДД, 57 ОМСБр, 217-го ВДП и прочая шушера, пускающие "вагнеровцев" в качестве живого щита, мяса, в первой линии. Третья группа – это зэки. То самое мясо, которое применяли в Украине в режиме "на убой". Это даже не "вагнеровцы" в полном смысле слова, поскольку у этих боевых единиц только одна задача – сдохнуть и своим трупом занять позиции, забить координаты на карте. Не больше, не меньше", - говорит военный эксперт.

Коваленко также отметил, что сейчас зэки закончились. Причем, почти полностью их уничтожили еще под Соледаром, а теперь совсем.

"Компенсировать эти потери Пригожин не может, ведь найм в исправительных колониях для него уже закрыт, а желающих идти в ЧВК не так много, чтобы проходила компенсация", - подытожил Александр Коваленко.

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