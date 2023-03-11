В киевском торговом центре нашли гранату в туалете, посетителей и персонал экстренно эвакуировали.

В Киеве в туалете торгово-развлекательного центра ХИТ Mall обнаружили гранату. Всех работников и посетителей ТРЦ срочно эвакуировали с места происшествия. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказали в Святошинском управлении полиции Киева, на месте происшествия работают следователи и взрывотехники.

"В ТРЦ ХИТ Mall в мусорной урне нашли гранату РГД-5, правда, без запала. ТРЦ пока закрыта, там еще работают следователи и взрывотехники. На камерах наблюдения удалось кое-что рассмотреть, но детали мы пока не будем разглашать", - рассказала пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

Ранее мы писали, что в Днепре в мусорном баке коммунальщики случайно обнаружили мешок взрывоопасных предметов. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Чиновник поделился соответствующими фотографиями. Инцидент произошел по улице Сеченова. "Днепр – удивительный город. Тут даже на Новый год особенные "подарки", – написал Филатов. Коммунальщики работали в районе и убирали мусор, когда заметили мешок гранат, мин и тротиловых шашек. "Надеемся, что полиция и СБУ найдут мр**ей, который выкидывают такой "мусор", – подчеркнул мэр.

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