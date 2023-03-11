В субботу, 11 марта, российские оккупанты обстреляли украинскую гражданскую инфраструктуру, попали вблизи супермаркета в Херсоне.

В результате очередной атаки оккупантов по Херсону погибли три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области

По данным следствия, 11 марта 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли город. В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета погибли трое гражданских лиц.

В настоящее время количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также сообщил о трагедии: "Стало известно, что на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое - ранены. Работа экстренных служб продолжается".

Добавим, Херсон каждый день находится под обстрелами. 10 марта враг ударил по городу 4 раза. 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, без жертв тоже не обошлось – 3 человека погибли, 5 – получили ранения.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам настоящий ад.

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