Эксперт по энергетике Андрей Закревский на ютуб-канале Юрия Романенко обсудил, как санкции Запада против россии начали обваливать ее газовую и нефтяную отрасль. Так, по словам аналитика, санкции привели к резкому падению продаж российской нефти и этот процесс будет только набирать ход.

Закревский напомнил, что около года назад россия закрыла всю статистику – сначала по поводу подземных хранилищ газа, а потом закрыли полностью всю статистику по любым энергоносителям. Сейчас у аналитиков рынка есть доступ только к данным Международного энергетического агентства, а это далеко не все. По словам эксперта, россия уже как минимум дважды-трижды попадалась на вранье относительно цифр, которые касаются добычи и продажи нефти и газа.

Тем временем Юрий Романенко напомнил о потолке цен на нефть. России из-за этого потолка цен приходится продавать нефть по 40 долларов за баррель. У нее ее по этой цене покупают Китай, Индия и каталонская провинция Испании. К этому важно добавить еще и потерю европейского рынка. В частности, как пример Андрей Закревский приводит Германию, которая с этого года отказалась покупать российскую нефть и газ. В итоге санкции привели к резкому падению продаж российской нефти и этот процесс будет только набирать ход.

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