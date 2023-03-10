То, что сейчас происходит на востоке Украины – хорошая стратегия истощения противника.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Под Бахмутом мы видим, что противник терпит колоссальные потери. Я на днях общался с командиром батальона, который ведет оборону севернее Бахмута. И там за месяц боев батальон погибшими потерял 40 человек. Но командир говорит, что они ежедневно поднимают на вечер квадрокоптир и считают убитых россиян лижет перед их позициями, и это ежедневно от 40 до 100.

То есть получается соотношение на 2-3 погибших ежесуточно из батальона на 40-70 россиян. Это очень хорошее соотношение и надо и дальше работать в этом русле, перемалывая живую силу противника, которой у него очень много.

Если смотреть южнее (Авдеевка, Марьинка) – противник активно продвигается, но платит так же дорого. Попытки наступать на шахтерском направлении мы увидели катастрофическими и разгромными. Три бригады ВС россии восстановлению не подлежат.

Противник, кроме северной части линии фронта, исчерпал имеющиеся резервы – боеспособные подразделения, которые начинали вторжение.

То, что сейчас происходит – хорошая стратегия истощения противника. Мы хоть и теряем от нескольких десятков до сотен метров в неделю, но противник платит за это людьми и техникой. Такие ресурсы не будут возобновлены ни мгновенно, а по отдельным показателям ни до конца "операции".

И потому Гентштаб ВСУ четко продвигает линию для создания условия успешного контрнаступления", – говорит Виктор Кевлюк.

Напомним, ранее был озвучен вероятный сценарий освобождения Крыма.

Также сообщалось о провале "Вагнера" и российской армии в Бахмуте.

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