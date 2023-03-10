На фоне прогноза главы ГУР Кирилла Буданова, что Крым летом будет освобожден, есть сообщения, что на оккупированном полуострове россияне уже готовятся и составляют планы эвакуации так называемых администраций.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Совершенно рациональное решение от "крымских чиновников", потому что они понимают, что тенденции на поле боя именно такие, что со 100% очевидностью будут реализованы. И до конца лета этого года мы освободим и Крым и Севастополь.

Поэтому наиболее рационально действуют сейчас российские вояки, которые уже сейчас начинают вывозить свои семьи за пределы оккупированного Крыма. И так же четко работают эвакуационные подразделения, которые уже составляют соответствующие сведения о вывозе российских гауляйтеров и представителей оккупационных властей. Потому что это как раз вовремя - потом они могут не успеть.

Крымский мост - некая "игла кощеевая", от которой зависит вообще функционирование российского оккупационного контингента на территории полуострова. Ведь только новый логистический маршрут будет разрушен - вся логистика для оккупантов замедлится. И при бегстве это приведет к хаосу, коллапсу и серьезным невзгодам", - говорит Владислав Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о ловушке, в которую россия пыталась заманить Валерия Залужного.

Также сообщалось, что генерал Сырский сделал новое важное заявление относительно Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что такой атаки, как в ночь на 9 марта, еще не было - в чем ее особенность.