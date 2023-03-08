Оккупанты не в состояниее ни обойти, ни выдавить ВСУ из Бахмута.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире радио НВ.

"Для того, чтобы двигаться в районе Бахмута на запад, россияне должны выдвинуть наши войска из города либо постараться Бахмут окружить.

Но окружение такого большого города чревато тем, что те части, которые будут его окружать, попадают под фланговые удары и защитников города и снаруже основных наших частей.

Просто взять в окуржение Бахмут, не попадая под фланговые удары, не получится у россиян. Для того чтобы взять город, они должны пройти хотя бы 20-30 км с севера к Славянску и 20-30 км с юга и выйти до Константиновки. Только после этого можно будет окружать Бахмут. А это просто невозможно.

Потому и Пригожин уже начинает верещать о том, что он не может дальше двигаться, потому что у него не закрыты фланги. Бахмут для них как кость в горле - они не могут его ни обойти, ни выдавить. Максимум, что могут - это пытаться зайдя в Бахмут выполнять какие-то наступательные действия. Но для них городская черта Бахмута - это черная дыра. Они туда заходят и их разносят и там они пропадают.

В итоге сами войска рф могут попасть в окружение. Из Белогоровки выход в сторону Попасной - и все российские войска перейдут в оперативное окружение. Все зависит от сил средств", - говорит Роман Свитан.

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