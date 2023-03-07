В Бахмуте сейчас идут городские бои, но они не так интенсивны, как были пару недель назад.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире радио НВ.

"Первый этап контрнаступления Украины уже начался, но реальные наступательные действия мы увидим не раньше конца апреля-начала мая. Когда стабилизируется погода, доедут танки Леопарды, Челленджеры, артиллерийские системы, огромное количество боеприпасов – мы увидим наступательные действия на юге, Луганской области и возможно Донецкая область.

Относительно первого этапа контрнаступления – в Бахмуте потери врага примерно в 5-8 раз больше, чем наши. И это потери велики как живой силы, так и техники – что критически нужно для того, чтобы нам начать это наступление.

Самих наступательных действий еще нет, но мы видим подготовку для этого контрнаступления в виде огромной "молотки" врага, которая их уничтожает. Это предварительный этап.

Генерал Александр Сырский сделал ротацию. Он вывел войска, которые находились там слишком долго – их вывели на восстановление боеспособности и завели другие элитные войска с серьезной боеспособностью. Были сделаны действия по деблокации логистических дорог, но они простреливаются врагом.

Сейчас идут городские бои, но они не так интенсивны, как были пару недель назад. Это происходит благодаря работе артеллерии, пехоты – тех самых элитных подразделений, которые прибыли на усиление бахмутской группы», – говорит Павел Нарожный.

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