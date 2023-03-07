В Бахмуте продолжается совершенно бездумное нашествие с огромными потерями для россиян.

Об этом в эфире радио НВ заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Можно уже сказать, что эти потери имеют все признаки критичности для нашего врага.

Если мы возьмем саму обстановку города Бахмут – основные штурмовые действия совершают представители ЧВК "Вагнер". И там принимают участие уже не зеки. Согласно нашей информации и британской разведке, за счет успешных действий наших сил обороны, зеки "Вагнера" ​​физически закончились. Потери там были просто безумные.

Поскольку стоит очень жестко внутренний вопрос взятия города Бахмут в оккупационной армии, они туда бросили лучшее, что у них есть – профессиональные военные, составляющие костяк ЧВК. Они сами идут вперед и совершают штурм. И в конце прошлой недели им удалось добиться небольших тактических успехов, однако перекрыть логистический узел ВСУ им не удалось.

На юге Бахмута также используются в большей степени десантно-штурмовые войска россии.

Мобилизированных, которых послали в первые очереди, уже нет. Основные боевые действия совершают кадровые и контрактные военные, которые также не достигают успеха.

На востоке Бахмута – лобовые атаки сухопутных войск россии, большая часть которых являются мобилизованными. И там продолжается совершенно бездумное нашествие с огромными потерями. Они стянули туда почти все запасы своей артеллерии и техники.

То есть в Бахмуте - это все самое лучшее, что может противопоставить вооруженным силам Украины российская армия", - говорит Андрей Крамаров.

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