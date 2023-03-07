Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что возле многоэтажки на проспекте Романа Шухевича он услышал звуки, похожие на выстрелы, а также увидел, как двое избивают мужчину.

Прибывшие на место нападения правоохранители нашли три гильзы, патрон, резиновую пулю и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия было установлено, что мужчина стал жертвой нападения в результате конфликта с мужем бывшей гражданской жены.

Как оказалось, подлец с помощью своего друга решил силой выяснить отношения с оппонентом. Сначала один из них несколько раз выстрелил в мужчину из неустановленного оружия травматического действия, а после того как от полученных поражений пострадавший упал на землю, они вместе избили его палкой.

Впоследствии подозреваемые были задержаны - ими оказались уроженец Киевщины, 1994 года рождения, ранее судимый за убийство, и 39-летний полтавчанин, ранее судимый за разбой.

Это преступление произошло в начале декабря и вот, наконец, правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу.

Нападающим грозит до десяти лет тюремного заключения.

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