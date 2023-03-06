Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона рассказал, что в этой войне украинские Воздушные силы проявили себя максимально профессионально. По его словам, главная уникальность наших военных в том, что они овладели разными средствами ПВО одновременно и прямо в боях.

"Воздушные силы создали уникальную систему противовоздушной обороны. В чем ее уникальность? А в том, что удалось объединить разные силы и средства, огневые средства. Создали те мобильные огневые группы, работает истребительная авиация, работают зенитные ракетные системы разных поколений. Это и старое советское вооружение, и все это вперемешку с тем, что нам уже дал Запад. Этим всем сейчас приходится овладевать прямо в боевых условиях, наращивать этот потенциал и овладевать нашим защитникам неба. Поэтому весь мир действительно наблюдает за этим. Каждый раз мы видим, что результаты возрастают. И это не только потому, что поступает современное западное вооружение, да это важно, но это и опыт, и взаимодействие между силами обороны", - рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что цели, которые поражают украинские силы ПВО довольно сложные, так как россия запускает высокоточные и технологичные ракеты, которые стоят миллионы долларов. Они проектировали так, чтобы быть незаметными для противовоздушных средств, но все равно сбиваются нашими военными, не долетая до целей.

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