Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона рассказал, что оккупанты изменили направления с которого запускают дроны-камикадзе о Украине. По словам спикера, в ночь на 6 марта российская армия выпустила 15 таких дронов, 13 из них были сбиты украинскими Воздушными силами. Часть из этих беспилотников летели в Киевскую областью.

Как отметил Юрий Игнат, в последнее время оккупанты изменили места, из которых запускают иранские дроны. Так, если раньше большинство из них летели из оккупированного Крыма и оккупированных территорий юга.

"Поначалу да, и Крым использовали и Херсонскую область до деокупации правого берега, именно оттуда были замечены запуски дронов. Позже переместились на восточное побережье Азовского моря. Причина может быть проста – если цели, которые они себе наметили, это, например, Киевщина, очень много атакуют Киевскую область, то тут банально просто – короче расстояние. То есть меньше противник будет пролетать через территорию Украины, где есть огневые средства, где есть зенитные ракетные системы, где есть мобильные огневые группы, истребители, которые работают по этим "шахедам". Поэтому по дороге до Киева их уничтожают командования "Юг" и "Восток". А сейчас, собственно, с севера довольно небольшое расстояние. Поэтому, вероятно, и выбрали такой способ с этого направления".

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