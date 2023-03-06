В ближайшее время российская пропаганда значительно усилит распространение фейков и манипуляций, связанных с ситуацией в районе Бахмута.

Об этом предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в течение ближайших дней российские пропагандисты будут продвигать 4 основных фейковых нарратива:

1. Г ипертрофированный акцент на потерях. Якобы в районе Бахмута ВСУ несут катастрофические потери, воевать приходится даже раненым, в подразделениях одни старики, западной техникой, которую передают страны-партнёры, никто пользоваться не сможет, потому как всех убили.

2. Якобы Бахмут окружён подразделениями оккупантов. Согласно данному нарративу, ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Бахмута и всё чаще будет использоваться термин "котёл".

3. "ВСУ в спешке и хаотично покидают Бахмут". Будет распространятся неправдивая информация о том, что ВСУ "бегут" из города, порой даже вопреки приказам командования, то есть, не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

4. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Бахмута находятся в жёсткой конфронтации и взаимной неприязни.

"Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться посредством использования как информационных площадок серого сегмента, так и СМИ, в особенности в рамках комментариев и интервью неких источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность. Например, "солдат/командир" подразделения ВСУ из под Бахмута рассказал о "колоссальных потерях". "Источник" в ОП рассказал на условиях анонимности о "конфликте" Зеленского и Залужного. "Военнослужащий" из Бахмута, пожелавший остаться неизвестным, поведал об "окружении", — пишет Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что ситуация в районе Бахмута действительно тяжёлая, но мы должны сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации.

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