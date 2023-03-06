Ужасное событие произошло в украинской столице.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, на днях на спецлинию 102 поступило сообщение о медиках, которые рассказали, что на улице Днепровская набережная они обнаружили парня 2006 года рождения без сознания.

Мальчик с многочисленными травмами был госпитализирован.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что к несовершеннолетнему на улице начал приставать неизвестный, спровоцировал конфликт и начал его избивать. Когда парень потерял сознание, незнакомец сбежал.

В розыске подозреваемого были задействованы оперативники управления уголовного розыска полиции Киева, Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и аналитики управления уголовного анализа.

Личность нападавшего удалось установить – впоследствии его разыскали на одной из улиц Дарницкого района.

Им оказался 19-летний местный житель. Правоохранителям негодяй объяснил, что напал на подростка из-за того, что ему не понравился его внешний вид.

За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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