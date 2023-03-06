Украинские войска держат большую часть Бахмута, включая центр. Хотя некоторые наши подразделения из города вывели, но это, скорее, вопрос ротации, а не общий приказ отходить. Об обстановке в Бахмуте рассказал главный редактор Цензор. Нет Юрий Бутусов, который сам там находится.

По его словам, в городе все еще продолжает вести боевые действия значительное количество наших войск, есть и люди, и техника.

"Враг захватил восточную часть города к реке Бахмутка. Основной удар россиян идет не в городе, а с севера в обход города. Борьба идет за остающийся путь поставки. Этот путь находится под обстрелами противника. Враг побуждает наши войска к выходу из Бахмута, поскольку создана реальная угроза окружения. Но враг наступает медленно, и поэтому украинское командование уверено, что еще есть возможность некоторое время удерживать пути ухода, сбивая темп продвижения и нанося еще больше потерь россиянам", — пишет Юрий Бутусов.

Бахмут, фронт, Донецкая область

Он пояснил, что сейчас удержание города для нас в условиях ограниченного сообщения не выгодно с точки зрения тактики. Это вопрос стратегии – украинское командование будет удерживать город до последней возможности, как и всегда.

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"В отличие от Херсона, Балаклеи, Изюма, Лимана, Купянска, из которых россияне сбежали, украинцы города без длительного сопротивления не оставляют. Противник вынужден дорого платить, и медленно идет от посадки к посадке, от дома к дому. Каждый, кто бьется в городе в невыгодных условиях надеется, что время этого героического сопротивления используется для создания надежных, хорошо оборудованных и замаскированных рубежей обороны для прикрытия Северского, Часова Яра, Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска, что на эти рубежи будут выведены вовремя боеспособные войска, которые надежно закрепятся и смогут разгромить врага", - добавил журналист.

Он также подчеркнул, что украинские воины демонстрируют высокую боеспособность, и там, где есть эффективное управление, разведка, организация, обеспечение, минимальное количество боеприпасов для артиллерии и минометов, россиян удается разбить.

Бахмут, война

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