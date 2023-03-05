В Киевской области мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В воскресенье, 5 марта, в поселке Красиловка 60-летний житель пытался совершить суицид. На глазах жены он вылил на себя горючее и зажег спичку.

Полицейские и спасатели помогли транспортировать пострадавшего в скорую. С тяжелыми ожогами мужчину госпитализировали.

"Полиция Киевщины выясняет обстоятельства инцидента. Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте в полицию", - подчеркнул Андрей Небитов.

В феврале глава полиции Киевщины рассказывал о еще одной неудачной попытке самоубийства. В Олизаровке Иванковской общины между сожителями возник конфликт, после которого 43-летний мужчина решил совершить самоубийство. В результате полицейские ехали по вызову по поводу домашнего насилия, а пришлось вытаскивать человека из петли.

Правоохранители вовремя оказались рядом, мгновенно отреагировали, достали мужчину из петлю и оказали экстренную помощь. К сожалению, это не впервые конфликт в этой семье чуть не привел к трагедии.

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