В Бахмуте нужно либо переломить ситуацию вокруг одной из трасс и отодвинуть врага хотя бы на несколько километров, либо покинуть город.

Об этом заявил экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

"Бахмут не в кольце. Это еще не Иловайск, но уже плюс-минус Дебальцево. То есть город не окружен, гарнизон держит героически и очень ожесточенно, но между крайними позициями россиян с севера и юга сейчас почти 5 км. То есть 5-километровое "горлышко" соединяет город с остальными нашими контролируемыми территориями.

На сегодняшний день уже перебиты обе трассы, соединявшие Бахмут с другими городами. Трасса на Славянск потеряна достаточно давно, и там орки уже закрепились и контролируют саму трассу.

Трасса на Константиновку используется, но она под очень плотным огненным контролем - там приходится проскакивать между снарядами. В некоторых точках приходится проезжать 300-400 метров от вражеских позиций.

На это накладывается погода – почва размерзлась и ты не спрыгнешь прямо с трассы и не объедешь по грунту. Если какой-нибудь "джимп" проскочит, грузовики уже не пройдут.

Сейчас враг контролирует одну из второстепенных дорог, которыми пользовались вместо основных трасс - это дорога в Хромово. То есть там уже и моста нет и дорога не наша.

Это очень сложная ситуация. И надо понимать, что в Бахмут завозится все - боеприпасы, еда и питьевая вода. А оттуда идет поток наших раненых, которых нужно эвакуировать не пешком. и эта логистика пока крайне усложнена, но еще не прекращена.

Если будут задействованы какие-нибудь мощные резервы и будет возможность вытеснить врагов хотя бы с одной из трасс – это возможно. Но долго держать Бахмут в таких условиях, как сейчас невозможно.

Надо или переломить ситуацию вокруг одной из трасс и отодвинуть врага хотя бы на несколько километров, если нет – то однозначно придется из города отходить и тогда будет стоять очень сложная задача выйти организованно из города.

Думаю, что ближайшие 3-5 дней покажут, как будут развиваться события", - говорит Евгений Дикий.

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