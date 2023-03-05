Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко провел параллель между тем, сколько выстрелов за сутки делают российские оккупанты, и сколько ВСУ. Эксперт напомнил, что недавно в публикации Financial Times министр обороны Алексей Резников обратился к партнерам с просьбой поставлять Украине 250 000 снарядов в месяц. Отталкиваясь от этой цифры, Коваленко в своем телеграмм-канале сделал анализ использования снарядов нашей и вражеской армией.

"Прежде всего, хочу отметить, что ВСУ в среднем в сутки совершают 5 000 +/-10-15% артиллерийских выстрелов. Это комплексно, калибрами как НАТОвского образца, так и постсоветского. То есть, смешанный цикл суточного отстрела 155-мм, 152-мм, 122-мм, 105-мм и т.д. составляет 5 000 выстрелов. В свою очередь, российские оккупанты совершают в настоящее время до 15 000 выстрелов в сутки и этот показатель снижается. Например, в ноябре-декабре 2022 они делали 20 тыс выс/сут. С февраля по апрель 2022 этот показатель и вовсе превышал 70-80 тыс выс/сут. То, что называется: почувствуйте разницу", - рассказал Коваленко.

По его словам, отталкиваясь от цифры в 250 тыс снарядов в месяц, можно предположить, что в сутки это в среднем 8 тысяч, и это преимущественно или все калибры НАТОвские. То есть, на 60% больше нынешнего показателя.

"Предположим, что у ВСУ появляется возможность делать 8 тыс выс/сут только НАТОвскими калибрами и при этом, до 3 тыс выс/сут постсоветскими. Итого, мы получаем 11 тыс выс/сут. Кто-то может сказать, что это всё равно будет меньше чем у РОВ, которые делают в среднем 15 тыс выс/сут. Да, это так, но есть нюанс. Причём нюанс в квадрате", - говорит военный эксперт.

Он подчеркнул, что снаряды, которые поставляют Украине партнеры – это высокоточные и дальнобойные выстрелы в отличии от российских. Также по словам Коваленко, все это время в Европе повышают производство снарядов, открывают новые линии и наращивают ежесуточную выдачу продукции, в то время как у россии такой возможности нет. Она за год войны с Украиной не смогла повысить производство снарядов даже на 10%!

"Это всё связано с тотальной деградацией российского ВПК, его технической и технологической стороной, о которой я подробно писал на протяжение последних 9 лет", - заметил обозреватель.

"С учётом негативных процессов с поставками снарядов в подразделения РОВ и их производством в россии, уже к концу апреля – началу мая ежесуточный отстрел российской артиллерии может опуститься ниже 10 тыс выс/сут, а летом, ожидаемо в июле, выйти на показатель менее 5 тыс выс/сут. Таким образом, уже летом РОВ, если не заручаться поддержкой некой третьей стороны по поставкам снарядов, будут использовать только то, что могут производить сами, а производить они могут 1,5 млн выстрелов в год, или в среднем 4 тыс выс/сут. А между тем, Европа к тому времени... Ну, вы поняли", - подытожил Александр Коваленко.

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