В России готовятся к внутреннему конфликту, что может привести к ревоюции – уже определенные признаки.

Об этом заявил аналитик Петр Бурковский.

"В ФСБ считают, что появление расследований о дворцах путина, его жене Кабаевой, детях, роскошной жизни на годовщину войны и инциденте в Брянской области, когда было призвано россиян свергнуть режим путина вооруженной силой - звенья одной цепи. Чтобы показать, что путин царь, ненастоящий, несостоятельный, думает только о себе, и он не способен руководить россией и насильственно удерживает власть.

И они полагают, что это информационная подготовка к началу восстания или революции. И эти инциденты – только первая птичка. И какая-то попытка или внутри страны или при поддержке иностранных спецслужб превратить войну против Украины в гражданскую войну в россии. Вот чего они боятся.

Поэтому они пытаются перехватить информационно этот тезис, что не будет гражданской войны, а будет настоящая война против Украины. Это будет делаться для того, чтобы не допустить распространения мысли и идеи о том, что в россии возможна вооруженная революция и восстание.

Есть некоторые признаки, почему они к этому готовятся. В феврале первым заместителем секретаря Совета безопасности россии назначили Рашида Нургалиева. Это бывший министр внутренних дел, боровшийся против чеченского сопротивления. И это сигнал, что будет новый куратор во внутренней силовой вертикали, будет более жесткий контроль линии МВД и ФСБ внутри рф», - говорит Петр Бурковский.

Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.

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