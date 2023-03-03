Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что ситуация вокруг Бахмута сложная, а оккупанты гибнут сотнями каждый день. Местами враг смешивает подразделения зэков из "Вагнера" с регулярными частями или перекидывает на это направление более подготовленных "вагнеровцев". Об этом военный рассказал в интервью ютуб-каналу "Фабрика новостей".

По словам Максима Жорина, около Бахмута идут тяжелые интенсивные, а оккупанты несут просто сумасшедшие потери. Как отмечает военный, все выглядит так, что россия буквально любой ценой хочет оккупировать этот город.

"Каждый день враг пытается давить со всех сторон. В самом городе наши позиции держаться, но вот на севере ситуация очень сложная. К сожалению, там враг частичного успеха достигает. Однако, на данный момент, это не критично. Туда бросили уже сумасшедшее количество подразделений. Могу сказать по нашим наблюдениям, на некоторое время "вагнеровцем" почти полностью заменили регулярные части российской армии. Но, так как и они не смогли достичь никакого успеха, то со временем сюда опять вернули "вагнеровцев". Но сейчас мы больше наблюдаем не вот этих зэков-самоубийц, которые бежали и просто погибали, а именно подготовленные части "вагнеровцев". Хотя и они гибнут тут в сумасшедших количествах", - рассказал Жорин.

Также он отметил, что, учитывая интенсивность боев, пленных почти не берут. А те что все-таки попадают в руки ВСУ, несут полную ахинею о том, зачем они здесь.

"Пленных за последнее время, скажу откровенно, не очень много на этом направлении. Потому что во время штурмовых действий, а это 90% действий бойцов на своих позициях, враг или уничтожается, или отступает. Поэтому брать пленных в таких условиях довольно сложно. Тем не менее периодически, раз на пару дней где-то да поймаем", - рассказал военный.

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