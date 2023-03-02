Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, люди стали жертвами российских окупантов.

Так, в марте прошлого года, во время враждебной оккупации житель Бородянки наткнулся на тела двух застреленных русскими солдатами людей и обгоревшие остатки третьего.

Мужчина похоронил несчастных на местном кладбище.

«Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях», - рассказал Небытов.

Сегодня была проведена эксгумация.

Всего в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.

Добавим, прошел год с того дня, как россияне авиабомбами разрушили две многоэтажки в Бородянке.

Тогда, 2 марта, в результате вражеского удара погибли 29 человек. Большинство из них еще не идентифицировали и не похоронили.

Одну из многоэтажек уже полностью демонтировали, а другая станет своеобразным музеем-напоминанием о жестокости россии и путинского режима.

От дома оставят три этажа и сделают из каждой комнаты музейный экспонат.

Во время боев за Бородянку российская армия, среди прочего, разбомбила с самолетов 8 многоквартирных домов, а во время дальнейшей оккупации не давала разбирать завалы и расстреливала мирных жителей из огнестрельного оружия.

До войны в Бородянке жили 13 тысяч человек, большинство из которых покинули ее после начала российского вторжения в Украину.

Часть жителей удалось эвакуировать гуманитарными коридорами во время боев и оккупации.

По данным прокуратуры Киевской области и генпрокурора Украины, в Бородянке применяли авиабомбы ФАБ-250 и реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган". В поселке найдена, в частности, кассетная ракета от «Смерча», остатки 500-килограммовой кассетной бомбы РБК-500 и характерные повреждения от кассетных элементов на остатках автомобилей.

Российские военные наносили авиаудары по домам вечером, когда там было больше всего людей.

Напомним, оккупанты нанесли новый ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Число жертв возросло, идет поиск пропавших без вести.

Также стало известно, что ВСУ получили новое преимущество в битве за Бахмут.