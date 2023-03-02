Военный эксперт рассказал, что российские войска готовятся к наступлению и назвал сроки, когда нужно быть готовыми.

Командование вражеских войск заканчивает процесс перегруппировки своих сил и ресурсов на Новопавловском (Угледарском) направлении. Об этом рассказал военный обозреватель Константин Машовец в своем телеграмм-канале.

По его словам, на прошлой неделе части и подразделения российской армии были переброшены с полигонов и учебных центров в Беларуси, где проходили дополнительную подготовку. На это же направление противник перемещает подразделения, по крайней мере, 2-х дивизий ТРВ.

"Поэтому, в течение текущей и следующей недели следует ожидать роста интенсивности атакующих/штурмовых действий противника на этом направлении", - подчеркивает эксперт.

Он добавил, что также на базе десантно-штурмового батальона в Мариуполе россияне организовали интенсивное восстановление боеспособности подразделений бригады. Там было сформировано новое сводное штурмовое подразделение бригады (до 160-200 в/сл) с целью применения его в ближайшее время на Новопавловском направлении.

"Предельный срок готовности противника к возобновлению наступления на Новопавловском направлении – 4-5 марта. Готовность сил и средств к возобновлению наступления будет проверена непосредственно штабом 58-й общевойсковой армии Южного ВО", - отмечает военный эксперт.

По его словам, кроме этого, не исключено, что вместе с возобновлением наступления на Новопавловском направлении, враг будет пытаться активизировать свои действия в районе с. Мала Токмачка, с. Малые Щербаки и с. Степное на Ореховском направлении с целью сковывания сил и средств Сил обороны Украины и невозможности осуществления ими маневра на соседнее направление.

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