За неделю с 6 по 12 февраля российское предприятие АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" смогло изготовить и передать войскам 17 управляемых авиационных ракет. Как сообщил в своем телеграмм-канале военный обозреватель Константин Машовец, были изготовлены следующие ракеты: 6 единиц Х-35У; 4 единицы Х-38М; 7 единиц Х-31ПМ.

По словам эксперта, в период до 28 февраля было организовано переправку со Свердловской области во временно оккупированный Крым до 20 единиц крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Отправитель – АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор".

"Справочно... Предыдущий раз передача впк рф черноморскому флоту рф партии ракет типа "Калибр" состоялась 7 февраля этого года и составила также – 20 единиц. Таким образом, общий объем производственных способностей впк рф, по изготовлению КР типа "Калибр" не превышает показатель в 40-42 единицы в течение месяца", - говорит эксперт.

Также он добавил, что подразделение, которое базируется в Севастополе, получит до 4-х крылатых ракет типа Оникс\Оникс-М. Ракеты доставят ориентировочно до 10-11 марта. А отдельный полк БПЛА авиации Черноморского флота в течение марта получит на вооружение до 2-х единиц БПЛА типа "Форпост-М", а также до 10 единиц БПЛА типа "Орлан-10\10М".

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