Стало известно, что число погибших в результате удара по жилому дому в Запорожье выросло.
Напомним, сначала сообщалось об одном погибшем, затем стало известно, что под завалами дома обнаружили еще одно тело.
Впоследствии количество жертв возросло до трех. Уже известно о четырех жертвах ночного ракетного удара по городу.
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Еще 5 человек, среди которых ребенок, числятся пропавшими без вести, говорится в новом сообщении Офиса Генпрокурора.
Восемь человек получили ранения.
Также сообщается, что обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные дома, а также автотранспорт местных жителей.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в ночь на 2 марта в городе Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.
Вероятно, удар был нанесен из зенитного комплекса С-300.
Также сообщалось, что маленький Андрей в один миг стал сиротой.
Кроме того, Politeka.net писала о сценариях завершения войны, среди которых победа Украины или безысходность.
Между тем, стало известно, что ВСУ получили новое серьезное преимущество в битве за Бахмут. О ситуации в городе рассказали в разведке и боец.