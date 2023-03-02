Стало известно, что число погибших в результате удара по жилому дому в Запорожье выросло.

Напомним, сначала сообщалось об одном погибшем, затем стало известно, что под завалами дома обнаружили еще одно тело.

Впоследствии количество жертв возросло до трех. Уже известно о четырех жертвах ночного ракетного удара по городу.

Еще 5 человек, среди которых ребенок, числятся пропавшими без вести, говорится в новом сообщении Офиса Генпрокурора.

Восемь человек получили ранения.

Также сообщается, что обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные дома, а также автотранспорт местных жителей.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в ночь на 2 марта в городе Запорожье в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этажа пятиэтажного жилого дома.

Вероятно, удар был нанесен из зенитного комплекса С-300.

Также сообщалось, что маленький Андрей в один миг стал сиротой.

Кроме того, Politeka.net писала о сценариях завершения войны, среди которых победа Украины или безысходность.

Между тем, стало известно, что ВСУ получили новое серьезное преимущество в битве за Бахмут. О ситуации в городе рассказали в разведке и боец.