Стало известно о последствиях взрыва на аэродроме в российском Ейске Краснодарского края.

Так, появились спутниковые снимки Planet Labs за 1 марта, на которых можно увидеть последствия пожара на территории находящегося западнее аэродрома полигона ПВО, пишут «Схемы» .

с помощью снимков за 15 февраля можно увидеть, какие самолеты находились на аэродроме.

«На первом спутниковом фото в восточной части аэродрома – два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38. В центральной части аэропорта по состоянию на 15 февраля находились: три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27», - говорится в сообщении.

Пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26 находились в западной части аэродрома.

Напомним, 28 февраля жители российского города Ейск заметили пожар на аэродроме и сообщили о взрывах.

Позже глава Ейского района утверждал, что это были «военно-тактические учения».

Впрочем, по неподтвержденным данным, аэродром в Ейске атаковали "неизвестные беспилотники".

В свою очередь, в Офисе президента Украины заявили о непричастности Украины к взрывам в России.

Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по территории страны-агрессорки.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", - подчеркивал Подоляк.

По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летающих объектов на объекты инфраструктуры".

Напомним, что ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.

В Адыгее в Южном федеральном округе России упал неизвестный летательный аппарат.

Также сообщалось о новой авиакатастрофе в России.

Кроме того, Politeka.net писала о новых мощных взрывах в Крыму.