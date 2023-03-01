Тревогу объявила Сумская область, вслед за ней Полтавская и Черниговская, затем Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, Киев и Киевщина, Черкасская, Житомирская, Кировоградская, Винницкая, Одесская, Николаевская области.
После этого местные жители сообщили, что в Кременчугском районе были слышны звуки взрывов.
Позже местные власти сообщили подробности.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района сообщил главы Полтавской ОВ Павла Лунина в Telegram .
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"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", - написал он.
По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.
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