В Киеве, северных, восточных, центральных и южных областях Украины в среду вечером была объявлена ​​воздушная тревога.

Тревогу объявила Сумская область, вслед за ней Полтавская и Черниговская, затем Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области, Киев и Киевщина, Черкасская, Житомирская, Кировоградская, Винницкая, Одесская, Николаевская области.

После этого местные жители сообщили, что в Кременчугском районе были слышны звуки взрывов.

Позже местные власти сообщили подробности.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района сообщил главы Полтавской ОВ Павла Лунина в Telegram .

"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", - написал он.

По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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