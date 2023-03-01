Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.

Об этом пишут местные Телеграм каналы.

Сообщает, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов ЮБК. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе.

Как сообщала Politeka, Якименко объяснил, почему народ должен формировать элиту в государстве.

Также Politeka писала о том, что Кочетков объяснил, в чем главное отличие Украины от россии.