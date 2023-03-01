Сегодня, 1 марта, на юге временно оккупированного Крыма были слышны громкие взрывы. Причина пока неизвестна.
Об этом пишут местные Телеграм каналы.
Сообщает, что взрыв услышали жители Ялты, Гурзуфа и других населенных пунктов ЮБК. У них затряслась мебель, окна, сигнализации машин сработали в округе.
При этом на фоне взрывов были слышны звуки летящих самолетов.
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Помимо этого, взрыв слышали и жители Бахчисарая. По их информации, он прозвучал в районе воинской части на Симферопольской улице. Вохможно это была работа ПВО.
"Звук взрыва из Бахчисарая долетел аж до Северной стороны Севастополя. Хороший был бабах. По прямой там около 25 километров", - пишут местные жители.
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