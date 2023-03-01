Если Молдова обратится к Украине за помощью, тогда мы можем очень просто решить проблему.

Об этом говорит блоггер и военный ВСУ Евгений Карась.

"Я не удивлюсь, если в июле мы уже будем нюхать абрикосы в Приднестровье. На самом деле не мы этого хотели и не планировали в наших мечтах.

Там есть большой обменный фонд - 1700 оккупационных служащих армии рф, а также войска этой "республики", составляющие 7000 человек. Вместе эти формирования мешают и создают угрозу Молдове.

В Молдове готовился военный переворот, расшатывание государственного режима. И если Молдова обратится к Украине за помощью, то мы можем просто решить проблему. И у нас будет и обменный фонд.

Туда добраться не проблема: все эти инженерные заграждения, мосты – это все детский сад. ВСУ получают себе "абрикосовый сад".

Когда российский контингент Приднестровья пополнит обменный фонд, я уверен, что нам отдадут Колбасную (склад с оружием и боеприпасами).

Россия затеяла игру, которая сыграет в нашу пользу. Пока это рано говорить, но в процессе запуска они надеются на то, что у нас не пойдет. Но я думаю, что чудеса случаются и будет очень приятно, если действительно побываем на тех землях, где нас давно ждут», – говорит Евгений Карась.

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