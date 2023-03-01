Если Молдова обратится к Украине за помощью, тогда мы можем очень просто решить проблему.
Об этом говорит блоггер и военный ВСУ Евгений Карась.
"Я не удивлюсь, если в июле мы уже будем нюхать абрикосы в Приднестровье. На самом деле не мы этого хотели и не планировали в наших мечтах.
Там есть большой обменный фонд - 1700 оккупационных служащих армии рф, а также войска этой "республики", составляющие 7000 человек. Вместе эти формирования мешают и создают угрозу Молдове.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Бои в Бахмуте: принято решение, надо ли отводить ВСУ
Переход в наступление: оккупанты готовятся штурмовать новые направления
«Люди кричали, все в огне»: количество жертв после столкновения поездов быстро растет
Солистка "KAZKA" Зарицкая намекнула на свадьбу с бойфрендом и поделилась личным: "Нужно сделать так, чтобы нашим детям..."
В Молдове готовился военный переворот, расшатывание государственного режима. И если Молдова обратится к Украине за помощью, то мы можем просто решить проблему. И у нас будет и обменный фонд.
Туда добраться не проблема: все эти инженерные заграждения, мосты – это все детский сад. ВСУ получают себе "абрикосовый сад".
Когда российский контингент Приднестровья пополнит обменный фонд, я уверен, что нам отдадут Колбасную (склад с оружием и боеприпасами).
Россия затеяла игру, которая сыграет в нашу пользу. Пока это рано говорить, но в процессе запуска они надеются на то, что у нас не пойдет. Но я думаю, что чудеса случаются и будет очень приятно, если действительно побываем на тех землях, где нас давно ждут», – говорит Евгений Карась.
Напомним, ситуация вокруг Молдовы накаляется: замечена колонна военной техники с HIMARS
А еще Politeka писала, что подготовка к вторжению и смена власти: Россия нацелилась на новую страну
Также Politeka сообщала, что ситуация вокруг Молдовы быстро накаляется: что задумал Путин и могут ли ВСУ вмешаться