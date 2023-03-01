У россиян уже нет того количества войск, чтобы одновременно наступать и держать оборону.

Об этом заявил блогер и военный ВСУ Евгений Карась.

"Мы уже бьем далеко и оно будет еще больше прилетать. И будет у них очень много смертей. Россияне много пишут и визжат, что "ВСУ выкупили все запчасти и будут тысячами бомбить, тогда как рассеюшка только по 100 штук собирает". Это правда – март точно будет рекордным, я гарантирую.

В этом контексте потери у них увеличиваются, техники мало – у нас техника подходит. В россии проблемы с артеллерией, снарядами. Есть какие-то резервы, например, Т-90. Они были и прятались на лиманском направлении. Но в этом направлении наступления нет. Наступают только под Бахмутом и Угледаром – но это похоже уже скорее на "денацификацию" россиян.

Да, это чудо и да, это наши потери, наш героизм, но они не взяли Угледар, на лиманском направлении передумали наступать и стали в оборону. Есть какие-то локальные попытки штурма, но нет никакого оперативного масштаба наступления.

Относительно Беларуси уже устали все говорить об их 5 БТРок, 10 тысячах чмобиков, которые тренируются на полигонах - это вообще не ударная группировка.

На Ореховском направлении (Запорожская область) они стянули войска. Если они пойдут в атаку и будет "угледарский синдром", тогда нашему наступлению нужно ускориться. У них нет того количества войск, чтобы одновременно себе позволить терять и в наступлении и обороне, (если мы пойдем в контрнаступление).

Единственный ад - Бахмут, но это уже не та угроза, которую мы боялись", - говорит Евгений Карась.

Напомним, оккупанты готовятся штурмовать еще два направления.

Также сообщалось о новой авиакатастрофе в россии.

Кроме того, Politeka.net писала о пожаре на российской нефтебазе, которую якобы атаковали беспилотниками.