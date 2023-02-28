Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона рассказал, что у оккупантов иссякают запасы ракет, которыми они уже год бомбят Украину. Однако, расслабляться украинцам пока рано.

"С 11 сентября, когда начали бить по инфраструктуре, потрачено около 650 крылатых ракет. Сбитых только. И 650 иранских дронов-камикадзе, где-то такая примерно цифра. А если доплюсовать еще процентов 20-25, то это будет иметь число из всех запущенных по Украине. Вот можно представить себе какое количество ракет было потрачено, и результата противник не достиг", - рассказал спикер

По его словам, у россиян, есть еще советские ракеты, которых у них большое количество, даже несмотря на то, что часть их них просто не долетают до целей и падают на их же территории. Но тем не менее, из-за этих ракет под ударом будут приграничные территории Украины.

"Поэтому нужно делать все для того, чтобы уничтожать не сами ракеты в воздухе, а и установки. А для этого нам нужно хорошее оружие".

Также Юрий Игнат рассказал, что пока наблюдается снижение активности ракетных атак со стороны россиян, и в первую очередь, это связано с экономией вооружения.

"Вопрос в том, что они могут себе позволить в данный период выпустить по Украине. Мы знаем, сколько у них носителей есть в Черном море. Кораблей немалое количество, которые могут запускать крылатые ракеты. Там, кажется, считали суммарный залп, как его называют, более 40 ракет. Ни один раз такое количество "Калибров" не вылетало с кораблей с Черного моря. Речь шла о 10-15, ну может, плюс-минус этих "Калибров". Большинство ракет все же летело с воздушного базирования – с Ту-95. Поэтому изменение применения и ракет, и тех самых "шахедов", наверное, связано с их наличием и тем, что они могут себе позволить в данное время. В этом то и все состоит, та вся их тактика и стратегия. Будем надеяться, что будет все меньше и меньше лететь на наши головы", - подытожил спикер Воздушных сил ВСУ.

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