Как сообщает Politeka.net, страшное просишествие произошло в Виннице. Жертвой стал парень, которому было всего 20 лет.

По данным полиции, 20-летний водитель мотоцикла Kawasaki не избрал безопасной скорости движения и не учел дорожную обстановку и погодные условия, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом "Богдан", который завершал маневр разворота.

В момент аварии в маршрутном такси пассажиров не было, а вот 20-летний парень ехал с 16-летней пассажиркой.

В результате страшного удара мотоциклист погиб от полученных травм, а 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Водитель автобуса телесных повреждений не получил. На опубликованных кадрах, сделанных на месте трагедии, можно увидеть, что после удара остатки мотицикла улетели на газон, а в нижней части маршрутки образовалась дыра.

Спасти парня шансов не было – он погиб на месте.

Комментируя трагедию, украинцы выражают соболезнования родным парня и сожалеют, что за свое решение сесть на мотицикл в такую ​​погоду юный украинец расплатился своей жизнью.

«Царство небесное ребенку, родным искренние соболезнования»,

«Вечная память», «Царство небесное и вечный покой. Аминь»,

«На дворе еще зима и погодные условия еще не ко времени для такого транспорта. Никак люди не раскаиваются и не слушают, жаль. Вечная память, может, другие прочитают, что делается»,

«Запретить регистрацию и движение спортивных байков по дорогам общего пользования, равно как и квадроциклов! Хотят кататься - есть автодромы, соревнования и проч. Сколько еще нужно бессмысленных смертей?!».

Напомним, появилось срочное предупреждение об ударе.

Также сообщалось, что автомобиль врезался в людей под Киевом, есть жертвы.

Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.