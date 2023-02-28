Как сообщает Politeka.net, страшное просишествие произошло в Виннице. Жертвой стал парень, которому было всего 20 лет.
По данным полиции, 20-летний водитель мотоцикла Kawasaki не избрал безопасной скорости движения и не учел дорожную обстановку и погодные условия, в результате чего столкнулся с пассажирским автобусом "Богдан", который завершал маневр разворота.
В момент аварии в маршрутном такси пассажиров не было, а вот 20-летний парень ехал с 16-летней пассажиркой.
В результате страшного удара мотоциклист погиб от полученных травм, а 16-летнюю пассажирку госпитализировали.
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Водитель автобуса телесных повреждений не получил. На опубликованных кадрах, сделанных на месте трагедии, можно увидеть, что после удара остатки мотицикла улетели на газон, а в нижней части маршрутки образовалась дыра.
Спасти парня шансов не было – он погиб на месте.
Комментируя трагедию, украинцы выражают соболезнования родным парня и сожалеют, что за свое решение сесть на мотицикл в такую погоду юный украинец расплатился своей жизнью.
«Царство небесное ребенку, родным искренние соболезнования»,
«Вечная память», «Царство небесное и вечный покой. Аминь»,
«На дворе еще зима и погодные условия еще не ко времени для такого транспорта. Никак люди не раскаиваются и не слушают, жаль. Вечная память, может, другие прочитают, что делается»,
«Запретить регистрацию и движение спортивных байков по дорогам общего пользования, равно как и квадроциклов! Хотят кататься - есть автодромы, соревнования и проч. Сколько еще нужно бессмысленных смертей?!».
Напомним, появилось срочное предупреждение об ударе.
Также сообщалось, что автомобиль врезался в людей под Киевом, есть жертвы.
Кроме того, Politeka.net писала о 18-летней украинке, ставшей жертвой несчастья.