Спикер рассказал, какой вопрос чаще всего слышит после атаки дронов и к чему нужно быть готовыми украинцам.

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. Было запущено 14 Shahed, 11 из них были уничтожены. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона рассказал, что враг не изменяет себе и продолжает наносить удары дронами. Однако, если раньше запуски производились с оккупированных украинских территорий, то в этот раз они летели с территории россии.

Ну, как видите, враг не изменяет себе. Тут не про тактику идет речь, возможно, скорее всего, стратегию, чего он хочет достичь в конечном результате. Потому что видим, что была атакована критическая инфраструктура на протяжении всей осени и части зимы, фактически до конца зимы. Цель была понятна – блэкаут Украины, и принудить к каким-то вещам. Сейчас уже видим, что и ракеты изменили временные промежутки нанесения ударов, и количество ракет. Видим, что изменили направление применения "шахедов". Потому что, как припоминаете, изначально были запуски из оккупированного Крыма, возможно, с оккупированной Херсонской области. Когда изменилась граница в нашу пользу, то есть выгнали за Днепр оккупантов, начали запускать из восточного побережья Азовского моря. В этот раз уже с территории россии, Брянская область. Полетело 14 "шахедов", 11 – было уничтожено", - прокомментировал Игнат.

По его словам, были случаи еще раньше, несколько месяцев назад, когда применяли эти дроны с территории Беларуси. Однако, этот раз запускали "шахеды" именно из Брянской области россии.

"Тактика здесь какая – изменить ее невозможно – изменяется только место и время запуска, и противник наносит вот эти удары именно этими дронами. Стоит ли ожидать ракетных ударов? Да, всегда все задают этот вопрос, будут ли ракетные. Ну, может быть все – когда угодно и как угодно. Потому что больше всего спрашивают, когда будет ракетный удар жители центральных, западных областей, кто живет более-менее в тылу. Ракетные удары для Харькова, Николаева, Херсона и других прифронтовых областей являются обыденностью. Хочется, чтобы все об этом знали. Мы должны помнить, что мы находимся в войне, должны придерживаться правил безопасности и должны быть сильными", - подытожил спикер Воздушных сил ВСУ.

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