В сети отыскали школьницу из Мариуполя Анечку, которая забыла слова, выступая перед россиянами в "Лужниках".

Пользователи сети из Украины разыскали в социальной сети ту самую Анечку из Мариуполя, которая со сцены в "Лужниках" накануне годовщины войны поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей". Как выяснилось, "спасенный" ребенок снова живет в оккупированном Мариуполе и жалуется, что его травят и даже угрожают убить. Об этом сообщает Обозреватель.

В украинском TikTok неудачная речь Анны стала мемом, и за нее она решила оправдаться. Украинцы нашли ролик с извинениями за забытые слова от жительницы Мариуполя. После того как видео Анны обнародовали, она закрыла свою страницу и удалила предыдущие ролики. Однако украинцы успели сохранить некоторые из них.

На одном из видео девушка заявила, что растерялась на сцене, потому что на нее смотрели россияне с трибун.

"Меня сейчас очень сильно хейтят, меня задирают из-за этого и даже угрожают убить. Я сейчас живу в Мариуполе. За меня вступаются подруги, потому что многие не верят, что я мариупольская", – начала звезда "Лужников".

Анна также заверила, что ее не принуждали там выступать. Как в таком случае жительница Мариуполя очутилась в Москве – она не объяснила. Ребенок вспомнил, что поднялся на сцену "со своими словами". О каком тогда забытом тексте она сказала ведущей, также пока неясно.

Напоследок школьница добавила, что стоявший там человек – действительно ее "спаситель" и все это время они не виделись. Украинцы скептически отнеслись к оправданиям Анны, заметили много несовпадений и раскритиковали ее за продвижение российской пропаганды:

"Как можно забыть то, что придумываешь на ходу?".

"Спас от семьи, от дома, города".

"Она же сказала, что вывезли. И снова там живет".

"Молодец, на этот раз текст не забыла".

"Нереалистично играет", – написали в комментариях.

Напомним, Малышей пришлось спасать от мамы и ее сожителя: "Закрывала рот тряпкой, и...".

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