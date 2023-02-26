Сегодня стало известно о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

По словам журналиста Ивана Яковины, повреждение этого самолета является очень большой победой для Украины.

"Каждый из таких самолетов А-50 в момент своей постройки стоил несколько сотен миллионов долларов. Это в 10 раз дороже, чем любой обычный транспортный самолет. И даже дороже самого дорогого стратегического бомбардировщика ТУ-160.

С модернизацией каждый из самолетов A-50 может стоить до полмиллиарда долларов - по цене это как достаточно большой военно-морской корабль. И эти самолеты можно назвать флагманами ВВС рф.

Их на вооружении всего 6 штук, но в нормальном режиме и технической поддержкой всего лишь 3. Во время войны один использовался в Беларуси, второй в Крыму, третий - на Донбассе.

Эти самолеты своими радарами просвечивают воздушное пространство вокруг себя на несколько сотен (а может и под тысячу) километров. И наводят истребители на обнаруженные воздушные цели и ПВО.

По своей важности уничтожение этого самолета может сравниться с крейсером "Москва". Это огромная и очень важная победа", - утверждает Иван Яковина.

Отметим, что белорусские партизаны взяли на себя ответственность за причинение повреждений ДРЛВ А-50.

Напомним, ранее сообщалось, что россия вновь изменила свой подход в войне - начался новый этап.

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