Китай может существенно усилить вооруженные силы россии, но при этом рискует уничтожить свою экономику.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко:

"Практически весь ВПК Китая строился на создании собственных вооружений копируя советские образцы, что создало массу реплик.

Артиллерия, РСЗО, боеприпасы... Совместимых позиций по многой номенклатуре предостаточно, из чего можно сделать весьма негативный вывод.

Китаю и вправду есть чем помочь россии, но станет ли? Смысл? Чтобы страна, экономика которой основана на экспорте, была тут же обложена санкциями? Чтобы хрупкая экономическая стабильность КНР, представляющая собой мыльный пузырь, содрогнулась?

Да, кажется, что экономически Китай набрал веса, но это обман – экономика КНР это большой мыльный пузырь. Экономический кризис КНР 2016 и 2018 годов, о которых многие не слышали тому прямое доказательство.

Напомню как в 2018 за время торговой войны США и КНР китайский юань опустился в цене на 6,8%, достигнув своего минимального значения с декабря 2017, ставшего следствием затяжного экономического кризиса 2016, когда падение было максимальным со времен девальвации юаня в августе 2015.

Индекс китайских ценных бумаг Shaghai Composite благодаря торговой войне США и КНР упал в цене на 20%, что вызвало отток инвестиций. В целом фондовый рынок КНР потерял триллион долларов капитализации.

Для привлечения инвестиций Гос-Комитет по развитию и реформе и Мин-коммерции КНР пошли на беспрецедентный шаг, позволяющий иностранным компаниям в ряде отраслей КНР иметь долю 51%, в то время как ранее верхней планкой было 25%.

С 2018 по 2019 из-за торговой войны с США Китай потерял более триллиона долларов. Копейки для великой и могучей поднебесной? Расскажите это жителям Сихайгу в Нинся-Хуэйском автономном районе.

А потому, какой профит Китаю от помощи россии, если за эту помощь он может потерять триллионы, а приобрести...

Технологии россии уже давно отстают от китайских. Территории до Байкала и так уже де-факто китайские, осталось только референдум провести. А потому - профита нет.

Из Китая в россию могут и будут идти дроны, двойного назначения, микросхемы и микрочипы, разного рода контрабанда, но шаг в сторону поставок боеприпасов и техники для Китая самоубийственный и если здравомыслие у пекинской дипломатии преобладает, то их не будет".

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