Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов.
Об этом сообщил портал BYPOL в официальном Telegram-канале. Отмечается, что в результате двух взрывов были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Пострадавшая в результате взрывов модель летательной техники рф пока неизвестна.
Официальная информация о причинах взрывов еще не поступала от правительства Беларуси. При этом местные жители сообщили, что в районе Мачулищ наблюдается большое скопление военных и экипажей ГАИ. Они проверяют все автомобили, проезжающие мимо военного объекта.
Напомним, что россия активно использует аэродром в Мачулищах в рамках войны против Украины. На аэродроме располагаются истребители МиГ-31К окупантов, которые могут переносить и запускать гиперзвуковые ракеты Кинжал.
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Напомним, ранее сообщалось, что россия вновь изменила свой подход в войне - начался новый этап.
В британской разведке напомнили, что россия пыталась контролировать Украину на протяжении 2014-2021 годов путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Кроме того, стали известны подробности прорыва ТЭЦ в Херсоне в результате обстрелов.
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