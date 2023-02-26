Судно с людьми разломилась надвое у берегов Италии, в результате чего погибли десятки пассажиров.

Как пишет Politeka.net, судно, которое перевозило мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, потерпело крушение у берегов Италии. На текущий момент известно о 45 погибших. ОБ этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Произошло происшествие в регионе Калабрия, что на юге Италии. На бору судна, как отмечают очевидцы, находились около 250 человек. 80 из них удалось спасти, а 45 нашли погибшими. Более 20 человек были госпитализированы в больницу. При этом поисковые работы продолжаются.

Кораблекрушение уже прокомментировал Папа Римский.

"Сегодня утром я с болью узнал о кораблекрушении, которое произошло на побережье Калабрии, недалеко от Кротоне. Уже извлечены 40 погибших, в том числе много детей. Я молюсь за каждого из них, за пропавших без вести, за других выживших мигрантов", - заявил Папа Франциск.

О трагедии высказалась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену „билета“, оплаченного ими в ложной перспективе безопасного путешествия", - заявила политик.

Также отмечается, что корабль вышел в море из порта Смирна, Турция. Ее накануне обнаружил патрулирующий самолет в 40 милях от берега. Изначально туда отправили патрульные корабли, но из-за неблагоприятных морских условий они вернулись обратно и не смогли добраться до нее.

Напомним, судно с людьми ушло под воду вдали от берега, идут поиски выживши

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