Бывший муж известной модели и его родственники были арестованы по обвинениям в ужасном убийстве.

Останки известной модели Эбби Чой, которая на прошлой неделе появилась на цифровой обложке модного журнала L'Officiel Monaco, были найдены в деревенском доме, перестроенном под скотобойню. Полиция Гонконга произвела четыре ареста в связи с ужасным убийством 28-летней модели. Об этом сообщает CNA.

В доме была электрическая пила и мясорубка, которые использовались для измельчения человеческого мяса. Конечности женщины были обнаружены в холодильнике. На месте преступления остались две кастрюли с тушеным мясом, предположительно человеческим. При этом голову Эбби Чой пока не нашли.

Бывшего мужа Эбби Чой арестовали, когда он пытался бежать из города на лодке. Кроме того, были задержаны его отец, мать и старший брат, им также предъявлены обвинения в убийстве.

«Мы считаем, что у жертвы и семьи ее бывшего мужа было много финансовых споров, связанных с огромными суммами», — заявили в полиции.

По предварительным данным, организатором убийства является бывший свекр модели. Он был недоволен тем, как она распоряжается своей роскошной недвижимостью в одном из элитных районов Гонконга.

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