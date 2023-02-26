Для того чтобы Украина получила современные самолеты F-16, есть очень много условий.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Не хочу никоим образом сказать что-то плохое о наших летчиках – они Герои. Но в армии очень мало людей, хорошо знающих английский язык.

Представьте себе, что вы не знаете английский язык, а к вам приходит летчик-истребитель страны НАТО и начинает рассказывать вам о каких-то глубоких технических подробностях самолета, боя. А вы должны это понимать очень тонко! Просто сидеть с переводчиком, не являющимся летчиком – это тоже проблема.

Вторая проблема – это инфраструктура. У нас пока нет ни одного аэродрома, с которого F-16 мог бы взлететь. Это аэродромы советских времен, которые рассчитаны под советские самолеты. F-16 – очень капризны к взлетной полосе. У нас нет ни одного заправщика, который мог бы заправить это.

Кроме того, сами F-16 воевать не могут. К ним в комплекте нужны специальные самолеты-радары, занимающиеся разведкой и подсказки истребителям.

Это все нужно интегрировать в нашу систему ПВО. И просто взять и передать не получится. Передать – легче всего, но сможем ли мы их использовать. Например, будут стоять самолеты где-то во Львове и ждать непонятно чего.

Поэтому все эти домашние задания нужно выполнить, а после этого будут самолеты. Самолет четвертого поколения – очень современный и очень умный», – говорит Павел Нарожный.

Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.

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