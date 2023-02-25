Военный обозреватель и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец оценил риски наступления оккупантов с севера. По его словам, российское командование продолжает удерживать в Белгородской обл. рф, в направлении Слобожанский операционный район (Харьковское направление) часть (оперативную группу) своей группировки войск "Запад" с целью сковывания сил и средств СОУ и создания предположительной угрозы наступления на Харьков.

"Таким образом, на данном направлении противник может в ближайшее время выставить до 6-8 БТГр в первом эшелоне, до 3-4 БТГр во втором. Это не те силы, которыми следует начинать какую-то "глубокую наступательную операцию". Всего, до 7.8 – 8 тысяч в\сл", - говорит Машовец.

Также он отметил, что относительно наших Черниговской и Сумской областей, на этом операционном направлении противником развернуто еще две оперативные группы из состава ГВ "Запад", соответственно – ОГ "Курск" и ОГ "Брянск". Управление и командование оперативной группы "Брянск" (КП – район г. Стародуб):

Общая численность л/с – до 4.4-4.8 тыс. в/с. Особенностью этой ОГ есть ее состав. За исключением 352-го мсп ТрВ, это все кадровые подразделения того же Западного ВО (в основном 1-й гв. ТА), усиленные батальоном российских вдв, однако со сравнительно небольшой артиллерийской составляющей (хотя это, и не мешает противнику регулярно использовать ее для обстрелов нашего приграничья). Общая численность л/с – около 4.5 тыс. в/с. Главные задачи – идентичны ОГ "Белгород" и ОГ "Брянск". А именно – сковывание наших войск посредством боевой активности в приграничье, ведение разведки и обороны определенных участков и направлений.

"Вывод здесь может быть достаточно очевиден – на данных направлениях противник вряд ли готов в ближайшее время к значительному в объемах активизации боевых действий наступательному характеру. Однако это совсем не означает, что на ограниченные тактические действия он здесь также не способен. Наличие в составе указанных ОГ противника в подавляющем большинстве кадровых подразделений, усиленных подразделениями воздушно-десантных войск вс рф, а также развернутой на этих же направлениях тактической группы сил СпН вс рф, свидетельствует о том, что командование войск противника рассматривает это направление, как достаточно важное", - подытожил эксперт.

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